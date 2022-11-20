Враг обстрелял фильтровальную станцию в Донецкой области

Детали

«Ночью также зафиксированы обстрелы Часовоярской громады, в частности, Часовоярской фильтровальной станции, повреждена техника и здания; сама станция в рабочем состоянии, работники не пострадали», – сообщили в Донецкой ОВА.

Кроме того, вчера вечером враг совершил обстрел Курахово. В результате были повреждены сети электроснабжения, часть трех населенных пунктов громады без электричества (частный сектор Курахово, с. Дальнее, с. Успеновка).

В течение ночи велись обстрелы позиций и окраин Торецкой громады из тяжелого вооружения.

«Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Нью-Йорка, пгт Северное, Южное, Курдюмовка, Шумы, Дружба, Магдалиновка и г.Железное», - добавили в ОВА. В течение ночи единичные обстрелы происходили вблизи с.Миньковка, с.Роздоловка с.Яковловка с. Бахмутское Соледарской громады. В течение суток враг совершал обстрелы Авдеевки и Авдеевской громады.

В результате действий врага в Донецкой области прошедшие сутки один человек погиб, двое получили ранения.