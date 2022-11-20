Ворог обстріляв фільтрувальну станцію на Донеччині

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«Вночі також зафіксовано обстріли Часовоярської громади, зокрема, Часовоярської фільтрувальної станції, пошкоджено техніку та будівлі; сама станція в робочому стані, працівники не постраждали», - повідомили у Донецькій ОВА.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив обстріл Курахового. В результаті були пошкоджені мережі електропостачання, частина трьох населених пунктів громади без електрики (приватний сектор Курахового, с. Дальнє, с.Успенівка).

Впродовж ночі велися обстріли позицій та окраїн Торецької громади із важкого озброєння.

«Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, смт Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми, Дружба, Магдалинівка та м.Залізне», - додали в ОВА. Впродовж ночі поодинокі обстріли відбувались поблизу с.Міньківка, с.Роздоловка с.Яковлівка с. Бахмутське Соледарської громади. Протягом доби ворог здійснював обстріли Авдіївки та Авдіївської громади.

В наслідок дій ворога на Донеччині за добу, що минула одна людина загинула, двоє отримали поранення.