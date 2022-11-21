Вночі окупанти знову обстріляли Донеччину: є поранені та руйнування

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"Серед цивільного населення вбитих немає, три особи отримали поранення, також було травмовано працівника поліції. Загалом знищено та пошкоджено 6 цивільних об’єктів, з них 5 – житлові будинки", – зазначили у поліції.



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За інформацією Кириленка, ситуація в регіоні за ніч така:

На Волноваському напрямку без жертв – під вогонь потрапили Вугледар, околиці Пречистівки і Водяного.

На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді. За попередньою інформацією, без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюють.

На Горлівському напрямку росіяни знову вдарили по Бахмуту – влучили в одну зі шкіл. Також були "прильоти" по околицях Торецької, Часовоярської, Соледарської громад та поблизу Сіверська.

На Лисичанському напрямку знову під обстрілами опинилися Торське та Зарічне Лиманської громади. Кількість руйнувань уточнюють

Нагадаємо

20 листопада російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області – троє цивільних дістали поранення.