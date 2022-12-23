Оккупанты обстреливали ракетами и артиллерией Харьковскую область: есть раненые, среди них медики
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские военнослужащие нанесли ракетных и артударов по Харьковской области. В результате вражеских атак пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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«Эти сутки оккупанты наносили по Харьковской области ракетные и артиллерийские удары. Россияне обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов», - написал он.
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Глава региона добавил, что в Волчанской громаде горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы. Получили ранения 4 работника райбольницы - 3 мужчины и 1 женщина. Еще один человек 62 лет также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии.
Кроме того, обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар. К счастью, без пострадавших.
Также, по его словам, остается высокой минной опасности. В Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина.
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В Харьковской области правоохранители эксгумировали тела матери и сына, погибших от вражеского обстрела.