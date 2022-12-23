У Харківській області ексгумували тіла матері та сина, які загинули від ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Харківській області правоохоронці ексгумували тіла матері та сина, які загинули від ворожого обстрілу. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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22 грудня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), провели ексгумацію двох трупів.
Встановлено, що 15 березня у с. Руська Лозова Харківського району 77-річна жінка та її 61-річний син перебували на території власного подвір‘я. У цей час російські військові почали обстрілювати село: мати і син загинули на місці.
“Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз. Слідчі дії проводились спільно зі слідчими ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області”, — йдеться в повідомленні.
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