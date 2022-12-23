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У Харківській області ексгумували тіла матері та сина, які загинули від ворожого обстрілу

У Харківській області ексгумували тіла матері та сина, які загинули від ворожого обстрілу

Київ • УНН

 • 257119 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Харківській області правоохоронці ексгумували тіла матері та сина, які загинули від ворожого обстрілу. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

22 грудня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), провели ексгумацію двох трупів.

Встановлено, що 15 березня у с. Руська Лозова Харківського району 77-річна жінка та її 61-річний син перебували на території власного подвір‘я. У цей час російські військові почали обстрілювати село: мати і син загинули на місці.

“Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз. Слідчі дії проводились спільно зі слідчими ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

У Харківській області правоохоронці ексгумували тіла батька та доньки, які загинули на власному подвір‘ї під час ворожого обстрілу.

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