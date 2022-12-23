Окупанти обстрілювали ракетами та артилерією Харківщину: є поранені, серед них медики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Російські військовослужбовці завдала ракетних та артударів по Харківській області. Внаслідок ворожих атак п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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«Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів», - написав він.
Деталі
Очільник регіону додав, що у Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення 4 працівників райлікарні - 3 чоловіків та 1 жінки. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає.
Крім того, обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. На щастя, без постраждалих.
Також, за його словами, залишається високою мінна небезпека. У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік.
Доповнення
У Харківській області правоохоронці ексгумували тіла матері та сина, які загинули від ворожого обстрілу.