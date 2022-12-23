Окупанти обстрілювали ракетами та артилерією Харківщину: є поранені, серед них медики

Цитата



«Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів», - написав він.



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Очільник регіону додав, що у Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення 4 працівників райлікарні - 3 чоловіків та 1 жінки. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає.

Крім того, обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. На щастя, без постраждалих.

Також, за його словами, залишається високою мінна небезпека. У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік.

Доповнення

У Харківській області правоохоронці ексгумували тіла матері та сина, які загинули від ворожого обстрілу.