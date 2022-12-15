Оккупанты обстреливали Донецкую область ночью и утром: есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Донецкую область вдоль всей линии фронта – один человек погиб, также ранены. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
По данным Кириленко, на Волновахском направлении периодическим артобстрелам подвергался Угледар. Повреждены 3 дома, пострадавших нет.
На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. В Кураховской громаде под обстрелы попали Курахово, Веселый Гай, Трудовое – поврежден 1 частный дом. Кроме этого, в Авдеевке ночью было два "прилета" по старой части города, а с утра из "Градов" ударили по жилому кварталу.
Как отметил глава ОВА, на Горловском направлении больше всего этой ночью пострадала Соледарская громада. В Раздоловке 1 человек погиб, 3 ранены. Также 1 здание повреждено прямым попаданием.
В Парасковеевке 1 человек ранен, повреждено 13 домов. Также зафиксированы обстрелы в самом Соледаре, пострадавших нет. Еще 3 человека за предыдущие сутки ранены в Бахмуте. В городе повреждено здание агросклада.
Напомним
Российские оккупанты 14 декабря убили в Донецкой области еще двух гражданских, ранили – четырех.