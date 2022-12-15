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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16518 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти обстрілювали Донеччину вночі та вранці: є жертва

Окупанти обстрілювали Донеччину вночі та вранці: є жертва

Київ • УНН

 • 355787 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Донецьку область уздовж всієї лінії фронту – одна людина загинула, також є поранені. Про це у Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Деталі

За даними Кириленка, на Волноваському напрямку періодичних артобстрілів зазнавав Вугледар. Пошкоджено 3 будинки, постраждалих немає.

На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове, Веселий Гай, Трудове - пошкоджено 1 приватний будинок. Крім того, в Авдіївці вночі було два "прильоти" по старій частині міста, а зранку вдарили з "Градів" по житловому кварталу.

Як зазначив голова ОВА, на Горлівському напрямку найбільше цієї ночі постраждала Соледарська громада. У Роздолівці 1 людина загинула, 3 поранених. Також 1 будинок пошкоджено прямим влучанням.

У Парасковіївці 1 людина поранена, пошкоджено 13 будинків. Також зафіксовано обстріли у самому Соледарі, постраждалих немає. Ще 3 людини за попередню добу поранено у Бахмуті. У місті пошкоджено будівлю агроскладу.

Нагадаємо

Російські окупанти 14 грудня вбили у Донецькій області ще двох цивільних, поранили – чотирьох.

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