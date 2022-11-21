Оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области: два человека госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Глава Харьковской ОВА (ОГА) Олег Синегубов сообщил об обстреле города Волчанск в Харьковской области. В результате удара два человека получили ранения, пишет УНН.
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"В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители. Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору", — говорится в сообщении.
Детали
Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. От обстрелов они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали — их состояние медики оценивают как среднее.
Последствия обстрелов в Волчанске
Напомним
За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии столкновения.