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Оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области: два человека госпитализировали

Киев • УНН

 • 305717 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Глава Харьковской ОВА (ОГА) Олег Синегубов сообщил об обстреле города Волчанск в Харьковской области. В результате удара два человека получили ранения, пишет УНН.

Цитата

"В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители. Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору", — говорится в сообщении.

Детали

Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. От обстрелов они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали — их состояние медики оценивают как среднее.

Наслідки обстрілів у Вовчанську

Последствия обстрелов в Волчанске

Источник: Telegram\Олег Синегубов

Напомним

За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии столкновения.

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