Оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области: два человека госпитализировали

Цитата

"В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители. Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору", — говорится в сообщении.

Детали

Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. От обстрелов они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали — их состояние медики оценивают как среднее.

Напомним

За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии столкновения.