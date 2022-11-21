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Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: двоє людей госпіталізували

Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: двоє людей госпіталізували

Київ • УНН

 • 305718 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Очільник Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов повідомив про обстріл міста Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок удару двоє людей отримали поранення, пише УНН.

Цитата

"У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці. Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Поранені 2 людини: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Від обстрілів вони отримали вибухові травми та осколкові поранення. Їх госпіталізували — їхній стан медики оцінюють як середній.

Наслідки обстрілів у Вовчанську

Наслідки обстрілів у Вовчанську

Джерело: Telegram\Олег Синєгубов

Нагадаємо

За поточну добу, російські окупанти завдали 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення.

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