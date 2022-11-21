Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: двоє людей госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Очільник Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов повідомив про обстріл міста Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок удару двоє людей отримали поранення, пише УНН.
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"У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці. Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору", — йдеться у повідомленні.
Деталі
Поранені 2 людини: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Від обстрілів вони отримали вибухові травми та осколкові поранення. Їх госпіталізували — їхній стан медики оцінюють як середній.
Наслідки обстрілів у Вовчанську
Нагадаємо
За поточну добу, російські окупанти завдали 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення.