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Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: раненых нет

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вчера, 5 ноября, российские оккупанты обстреливали Купянский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области – обошлось без раненых. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата 

"В течение суток враг продолжал обстрелы территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины, которые прилегают к линии столкновения и границы с рф", – написал Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов не было зафиксировано раненых гражданских.

В Волчанске за медицинской помощью обратилась 58-летняя женщина, которая получила ранения накануне.

Напомним

По состоянию на 4 ноября в 301 деоккупированном населенном пункте Харьковской области восстановлено электроснабжение, в 323 – газоснабжение.

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