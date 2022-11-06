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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 4254 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини: поранених немає

Окупанти обстріляли три райони Харківщини: поранених немає

Київ • УНН

 • 207924 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вчора, 5 листопада, російські окупанти обстрілювали Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони Харківщини – обійшлося без поранених. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата 

"Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф", – написав Синєгубов.

Деталі

За даними голови ОВА, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів не було зафіксовано поранених цивільних.

У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, яка дістла поранення напередодні.

Нагадаємо

Станом на 4 листопада у 301 деокупованому населеному пункті Харківської області відновлено електропостачання, у 323 – газопостачання.

Українські Національні Новини

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