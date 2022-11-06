Окупанти обстріляли три райони Харківщини: поранених немає

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"Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф", – написав Синєгубов.

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За даними голови ОВА, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів не було зафіксовано поранених цивільних.

У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, яка дістла поранення напередодні.

Нагадаємо

Станом на 4 листопада у 301 деокупованому населеному пункті Харківської області відновлено електропостачання, у 323 – газопостачання.