Окупанти обстріляли три райони Харківщини: поранених немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вчора, 5 листопада, російські окупанти обстрілювали Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони Харківщини – обійшлося без поранених. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф", – написав Синєгубов.
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За даними голови ОВА, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів не було зафіксовано поранених цивільних.
У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, яка дістла поранення напередодні.
Нагадаємо
Станом на 4 листопада у 301 деокупованому населеному пункті Харківської області відновлено електропостачання, у 323 – газопостачання.