Оккупанты обстреляли три громады Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российские оккупанты 37 раз ударили по приграничью Сумской области в течение дня. Под обстрелами были три общины. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Белопольскую громаду враг дважды обстрелял из минометов, 26 прилетов.
По Новослободской громаде россияне тоже открывали минометный огонь, 7 прилетов.
Краснопольская громада: был минометный обстрел с территории россии, 4 прилета.
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"Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил Живицкий.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области: Шалыгинскую и Дружбовскую.