Окупанти обстріляли три громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські окупанти 37 разів ударили по прикордонню Сумщини протягом дня. Під обстрілами були три громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів, 26 прильотів.
По Новослобідській громаді росіяни теж відкривали мінометний вогонь, 7 прильотів.
Краснопільська громада: був мінометний обстріл з території росії, 4 прильоти.
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"У всіх випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань", - зазначив Живицький.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області: Шалигинську та Дружбівську.