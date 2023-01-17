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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Окупанти обстріляли три громади Сумської області

Київ • УНН

 • 374026 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські окупанти 37 разів ударили по прикордонню Сумщини протягом дня. Під обстрілами були три громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Окупанти обстріляли три громади Сумської області

Деталі

Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів, 26 прильотів.

По Новослобідській громаді росіяни теж відкривали мінометний вогонь, 7 прильотів.

Краснопільська громада: був мінометний обстріл з території росії, 4 прильоти.

Цитата

"У всіх випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань", - зазначив Живицький.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області: Шалигинську та Дружбівську.

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