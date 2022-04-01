Оккупанты обстреляли Северодонецк, погибли два человека

Детали

Также российские оккупанты совершили обстрелы Рубежного, Кременной, Ивановки. 18 домов разрушены. Среди них 9 многоквартирных и 9 частных домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.

Из пламени спасены 4 человек.

"Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и 5 частично. Обесточены 767 трансформаторных подстанций - 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей области", - говорится в сообщении.

31 марта украинские защитники отразили попытку русских обойти наши позиции в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

Напомним

В результате обстрелов в Северодонецке и Лисичанске погибли два человека.