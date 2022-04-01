Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Через обстріли росіянами Луганської області у Сєвєродонецьку 2 людей загинули, 2 людей в Лисичанську і Тошківці постраждали. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram, пише УНН.
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Також російські окупанти здійснили обстріли Рубіжного, Кремінної, Іванівки. 18 будинків зруйновані. Серед них 9 багатоквартирних та 9 приватних будинків, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.
З полум’я врятовано 4 осіб.
"Без газопостачання перебувають 32 населених пункти (близько 73 500 абонентів), з них 28 повністю та 5 частково. Знеструмлені 767 трансформаторних підстанцій – 12 населених пунктів частково та 22 повністю. Світло відсутнє у 124 914 споживачів області", - йдеться в повідомленні.
31 березня українські захисники відбили спробу росіян обійти наші позиції в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку та Лисичанську загинули дві людини.