Оккупанты обстреляли Сумскую область 15 раз: прозвучало 70 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территории Сумской области. Зафиксировано 70 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады.
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- Белопольская громада: враг бил из минометов (1 взрыв). Также осуществлен обстрел дронами-камикадзе «FPV» (5 взрывов).
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- Эсманская община: зафиксирован вражеский дрон-камикадзе «FPV» (1 взрыв). Также 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
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- Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов) и миномета (5 взрывов). Кроме того, самолет с территории рф осуществил пуск 10-ти ракет типа НУРС.
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- Краснопольская община: с территории рф вертолет осуществил пуск 1-й ракеты типа НУРС. Также были артобстрелы из артиллерии (16 взрывов) и минометов (11 взрывов).
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- Середино-Будская община: 11 мин сбросили россияне на территорию громады.
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Напомним
В течение понедельника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов.