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Оккупанты обстреляли Сумскую область 15 раз: прозвучало 70 взрывов

Киев • УНН

 • 171633 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территории Сумской области. Зафиксировано 70 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали 

Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (1 взрыв). Также осуществлен обстрел дронами-камикадзе «FPV» (5 взрывов).
  • Эсманская община: зафиксирован вражеский дрон-камикадзе «FPV» (1 взрыв). Также 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов) и миномета (5 взрывов). Кроме того, самолет с территории рф осуществил пуск 10-ти ракет типа НУРС.
  • Краснопольская община: с территории рф вертолет осуществил пуск 1-й ракеты типа НУРС. Также были артобстрелы из артиллерии (16 взрывов) и минометов (11 взрывов).
  • Середино-Будская община: 11 мин сбросили россияне на территорию громады.

Напомним

В течение понедельника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов.

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