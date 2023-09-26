Окупанти обстріляли Сумщину 15 разів: пролунало 70 вибухів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних території Сумської області. Зафіксовано 70 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух). Також здійснено обстріл дронами-камікадзе «FPV» (5 вибухів).
  • Есманська громада: зафіксовано ворожий дрон-камікадзе «FPV» (1 вибух). Також 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів) та міномету (5 вибухів). Крім того, літак з території рф здійснив пуск 10-ти ракет типу НУРС.
  • Краснопільська громада: з території рф гелікоптер здійснив пуск 1-ї ракети типу НУРС. Також були артобстріли з артилерії (16 вибухів) та мінометів (11 вибухів).
  • Середино-Будська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо

Протягом понеділка росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів.

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