Окупанти обстріляли Сумщину 15 разів: пролунало 70 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних території Сумської області. Зафіксовано 70 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.
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- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух). Також здійснено обстріл дронами-камікадзе «FPV» (5 вибухів).
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- Есманська громада: зафіксовано ворожий дрон-камікадзе «FPV» (1 вибух). Також 3 міни скинули росіяни на територію громади.
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- Великописарівська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів) та міномету (5 вибухів). Крім того, літак з території рф здійснив пуск 10-ти ракет типу НУРС.
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- Краснопільська громада: з території рф гелікоптер здійснив пуск 1-ї ракети типу НУРС. Також були артобстріли з артилерії (16 вибухів) та мінометів (11 вибухів).
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- Середино-Будська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.
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Нагадаємо
Протягом понеділка росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів.