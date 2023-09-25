Окупанти обстріляли Сумщину 20 разів: пролунало 77 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Протягом понеділка росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Есманська, Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська громади.
-
- Есманська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів).
-
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (19 вибухів).
-
- Білопільська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади.
-
- Краснопільська громада: росіяни скинули ВОГ з БПЛА (1 вибух) та дрони FPV камікадзе (7 вибухів). Також був мінометний обстріл (6 вибухів).
-
- Свеська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
-
- Великописарівська громада: здійснено скидання з гелікоптера НУРС (6 вибухів) та НАР (6 вибухів). Крім того, ворог вдарив з артилерії (6 вибухів) та мінометів (5 вибухів).
-
- Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (3 вибухи).
-
- Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
-
Нагадаємо
Упродовж неділі, 24 вересня, російська армія 15 разів обстріляла населені пункти Сумщини некерованими ракетами, артилерією та мінометами. Зафіксовано 77 вибухів.