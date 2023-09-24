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росіяни обстріляли шість громад Сумщини з артилерії, мінометів та випустили некеровані ракети

росіяни обстріляли шість громад Сумщини з артилерії, мінометів та випустили некеровані ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Упродовж неділі, 24 вересня, російська армія 15 разів обстріляла населені пункти Сумщини некерованими ракетами, артилерією та мінометами. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали шість громад. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

Під ворожі обстріли потрапили:

  • Хотінська громада: здійснено пуск некерованих авіаракет (НАР) з гелікоптера (4 вибухи) та мінометні обстріли (13 вибухів) та артобстріли (18 вибухів).
  • Білопільська громада: зафіксований пуски НАР з гелікоптера (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: російські військові вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (14 вибухів).
  • Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів).
  • Миропільська громада: зафіксований дрон камікадзе (один вибух).
  • Новослобідська громада: військові росії здійснили обстріл з АГС (4 вибухи).

Нагадаємо, напередодні житель Сумщини загинув внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Сумщини.

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