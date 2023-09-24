росіяни обстріляли шість громад Сумщини з артилерії, мінометів та випустили некеровані ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Упродовж неділі, 24 вересня, російська армія 15 разів обстріляла населені пункти Сумщини некерованими ракетами, артилерією та мінометами. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали шість громад. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Під ворожі обстріли потрапили:
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- Хотінська громада: здійснено пуск некерованих авіаракет (НАР) з гелікоптера (4 вибухи) та мінометні обстріли (13 вибухів) та артобстріли (18 вибухів).
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- Білопільська громада: зафіксований пуски НАР з гелікоптера (3 вибухи).
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- Краснопільська громада: російські військові вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (14 вибухів).
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- Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів).
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- Миропільська громада: зафіксований дрон камікадзе (один вибух).
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- Новослобідська громада: військові росії здійснили обстріл з АГС (4 вибухи).
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Нагадаємо, напередодні житель Сумщини загинув внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Сумщини.
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