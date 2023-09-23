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Росіяни 21 раз обстріляли прикордоння Сумщини за день, загинув місцевий мешканець

Росіяни 21 раз обстріляли прикордоння Сумщини за день, загинув місцевий мешканець

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Житель Сумщини загинув внаслідок ворожого обстрілу прикордоння області. Йдеться про Юнаківську громаду. По якій росіяни здійснили артилерійські обстріли (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий мешканець. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Упродовж суботи росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.

Обстрілів зокрема зазнали 9 громад: Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади.

Зокрема:

  • Великописарівська громада: ворог бив з міномету (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів) та артобстріл (3 вибухи).
  • Хотінська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання ВОГ (1 вибух). Також був обстріл з мінометів (8 вибухів).
  • Миколаївська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Есманська: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріли з СПГ (6 вибухів) та мінометів (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).

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