Росіяни 21 раз обстріляли прикордоння Сумщини за день, загинув місцевий мешканець
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Житель Сумщини загинув внаслідок ворожого обстрілу прикордоння області. Йдеться про Юнаківську громаду. По якій росіяни здійснили артилерійські обстріли (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий мешканець. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Упродовж суботи росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.
Обстрілів зокрема зазнали 9 громад: Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади.
Зокрема:
-
- Великописарівська громада: ворог бив з міномету (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
-
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів) та артобстріл (3 вибухи).
-
- Хотінська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання ВОГ (1 вибух). Також був обстріл з мінометів (8 вибухів).
-
- Миколаївська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
-
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
-
- Есманська: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).
-
- Білопільська громада: зафіксовано обстріли з СПГ (6 вибухів) та мінометів (3 вибухи).
-
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог весь день обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та скидав міни з дронів. Є постражалі та руйнування