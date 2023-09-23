Россияне 21 раз обстреляли приграничье Сумщины за день, погиб местный житель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Житель Сумщины погиб в результате вражеского обстрела приграничья области. Речь идет о Юнаковской общине, по которой россияне осуществили артиллерийские обстрелы (8 взрывов). В результате одного из обстрелов погиб местный житель. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Детали
В течение субботы россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв.
Обстрелам в частности подверглись 9 общин: Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Юнаковская, Николаевская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская общины.
В частности:
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- Великописаревская община: враг бил из миномета (6 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).
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- Краснопольская община: зафиксированы минометные обстрелы (36 взрывов) и артобстрел (3 взрыва).
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- Хотинская община: вражеский БпЛА совершил сброс ВОГ (1 взрыв). Также был обстрел из минометов (8 взрывов).
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- Николаевская община: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
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- Середино-Будская община: был минометный обстрел (4 взрыва).
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- Эсманская община: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).
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- Белопольская община: зафиксированы обстрелы из СПГ (6 взрывов) и минометов (3 взрыва).
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- Шалигинская община: был минометный обстрел (5 взрывов).
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