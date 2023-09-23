Ворог весь день обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та скидав міни з дронів. Є постражалі та руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Ворог весь вдень гатив по Нікопольському району. У місті пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та авто. Одна людина отримала поранення. Руйнувань зазнала Марганецька громада, в результаті обстрілів також виникла пожежа. В Першотравневській громаді, в результаті детонації ворожого боєприпасу, постраждала дитина. Про це повідомив керівник обласної ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Цілий день Нікопольщина потерпала від російського терору. Ворог цілив з важкої артилерії та скидав боєприпаси з БпЛА", - повідомив Лисак.
Деталі
У Нікополі постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься вдома. У місті пошкоджені кілька магазинів, аптека і кафе. А ще – 3 п'ятиповерхівки та авто.
У Марганецькій громаді побиті фермерське господарство, будинок культури, дві приватні оселі, господарська споруда, лінія електропередач. Загорілися й дачний будинок та суха трава. Вогонь приборкали.
Нещасний випадок стався сьогодні в Першотравневській громаді Нікопольського району. На одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти.
Постраждав 12-річний хлопчик. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.
Понівечені два приватні будинки і авто.
"Прошу кожного. Закликаю! Не нехтуйте правилами безпеки самі, поясніть їх синам і донькам. Не чіпайте підозрілі предмети! Якщо вам трапиться такий – негайно повідомте ДСНС або поліції", - додав глава ОВА.
Доповнення
У ніч 22 вересня росіяни вдарили по Дніпропетовщині з безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.