Враг весь день обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и сбрасывал мины с дронов. Есть пострадавшие и разрушения

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Враг весь день бил по Никопольскому району. В городе повреждены жилые дома, инфраструктура и авто. Один человек получил ранения. Разрушениям подверглась Марганецкая громада, в результате обстрелов также возник пожар. В Першотравневской громаде, в результате детонации вражеского боеприпаса, пострадал ребенок. Об этом сообщил руководитель областной ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.