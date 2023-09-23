Враг весь день обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и сбрасывал мины с дронов. Есть пострадавшие и разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Враг весь день бил по Никопольскому району. В городе повреждены жилые дома, инфраструктура и авто. Один человек получил ранения. Разрушениям подверглась Марганецкая громада, в результате обстрелов также возник пожар. В Першотравневской громаде, в результате детонации вражеского боеприпаса, пострадал ребенок. Об этом сообщил руководитель областной ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
"Целый день Никопольщина страдала от российского террора. Враг целился из тяжелой артиллерии и сбрасывал боеприпасы с БпЛА", - сообщил Лысак.
Детали
В Никополе пострадал 37-летний мужчина. Будет лечиться дома. В городе повреждены несколько магазинов, аптека и кафе. А еще – 3 пятиэтажки и авто.
В Марганецкой громаде побиты фермерское хозяйство, дом культуры, два частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. Загорелись и дачный дом и сухая трава. Огонь потушили.
Несчастный случай произошел сегодня в Першотравневской громаде Никопольского района. На одном из дворов раздался взрыв. Предварительно, сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях нашли и принесли домой дети.
Пострадал 12-летний мальчик. Он в больнице в состоянии средней тяжести.
Изуродованы два частных дома и авто.
"Прошу каждого. Призываю! Не пренебрегайте правилами безопасности сами, объясните их сыновьям и дочерям. Не трогайте подозрительные предметы! Если вам случится такой – немедленно сообщите ГСЧС или полиции", - добавил глава ОГА.
Дополнение
В ночь 22 сентября россияне ударили по Днепропетровщине с беспилотников. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре.