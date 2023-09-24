россияне обстреляли шесть общин Сумщины из артиллерии, минометов и выпустили неуправляемые ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В течение воскресенья, 24 сентября, российская армия 15 раз обстреляла населенные пункты Сумщины неуправляемыми ракетами, артиллерией и минометами. Зафиксировано 77 взрывов. Обстрелам подверглись шесть общин. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Под вражеские обстрелы попали:
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- Хотинская община: осуществлен пуск НАР с вертолета (4 взрыва) и минометные обстрелы (13 взрывов) и артобстрелы (18 взрывов).
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- Белопольская община: зафиксирован пуск НАР с вертолета (3 взрыва).
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- Краснопольская община: российские военные ударили из артиллерии (6 взрывов) и минометов (14 взрывов).
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- Середино-Будская община: были минометные обстрелы (14 взрывов).
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- Миропольская община: зафиксирован дрон камикадзе (один взрыв).
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- Новослободская община: военные россии совершили обстрел из АГС (4 взрыва).
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Напомним, накануне житель Сумщины погиб в результате вражеского обстрела приграничья Сумщины.
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