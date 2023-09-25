Оккупанты обстреляли Сумскую область 20 раз: прозвучало 77 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В течение понедельника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Эсманская, Середино-Будская, Свесская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская громады.
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- Эсманская громада: россияне ударили из минометов (5 взрывов).
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- Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (19 взрывов).
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- Белопольская громада: 11 мин сбросил враг на территорию громады.
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- Краснопольская громада: россияне сбросили ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и дроны FPV камикадзе (7 взрывов). Также был минометный обстрел (6 взрывов).
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- Свеская община: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).
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- Великописаревская громада: осуществлен сброс с вертолета НУРС (6 взрывов) и НАР (6 взрывов). Кроме того, враг ударил из артиллерии (6 взрывов) и минометов (5 взрывов).
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- Шалигинская громада: были артиллерийские обстрелы (3 взрыва).
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- Миропольская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
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Напомним
В течение воскресенья, 24 сентября, российская армия 15 раз обстреляла населенные пункты Сумщины неуправляемыми ракетами, артиллерией и минометами. Зафиксировано 77 взрывов.