Оккупанты обстреляли пункт пересечения линии разграничения в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Донецкой области российско-оккупационные войска накануне вечером обстреляли контрольный пост "Марьинка" - пункт пересечения линии разграничения - в часы его работы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Вчера в 18:25, еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда "Марьинка", со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка, недалеко Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил. Под обстрел попал и контрольный пост "Марьинка", что находится перед КПВВ и на котором пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ", - сообщили в службе.
В то время, как отмечается, в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал.
"Учитывая, что российско-оккупационные войска не реагируют на неоднократные предостережения о прекращении вооруженных провокаций в районах действующих дорожных коридоров через линию разграничения и продолжают создавать реальную угрозу жизни и здоровью мирных граждан, командование Объединенных сил, в строгом соответствии с законами Украины, будет принимать все возможные меры для защиты прав и свобод гражданского и жизненно важных интересов общества", - отметили в ведомстве.
Напомним, 3 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших войск.