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Окупанти обстріляли пункт перетину лінії розмежування у зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Донеччині російсько-окупаційні війська напередодні ввечері обстріляли контрольний пост "Мар'їнка" - пункт перетину лінії розмежування - у години його роботи. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"Учора о 18:25, ще до закінчення роботи контрольного пункту виїзду-виїзду "Мар’їнка", з боку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка, що неподалік Донецька, було відкрито прицільний вогонь з автоматів та кулеметів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. Під обстріл потрапив і контрольний пост "Мар’їнка", що знаходиться перед КПВВ і на якому прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ", - повідомили у службі.

На цей час, як зазначається, у зоні ураження цивільних осіб не було, ніхто не постраждав.

"Враховуючи, що російсько-окупаційні війська не реагують на неодноразові застереження про припинення збройних провокацій у районах діючих дорожніх коридорів через лінію розмежування та продовжують створювати реальну загрозу життю та здоров’ю мирних громадян, командування Об’єднаних сил, у суворій відповідності до законів України, вживатиме усіх можливих заходів для захисту прав і свобод цивільного населення та життєво важливих інтересів суспільства", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 3 листопада ситуація у районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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