ООС: бойовики здійснили 20 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. 3 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли (з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — ред.) позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар’їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине. Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Золотого та Пісків, а по позиціях в районі Невельського ворог стріляв з озброєння БМП. Тричі за минулу добу точилися бойові дії поблизу Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали вогнем з чергових засобів”.
За даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох бойовиків, ще трьох — поранено.
“Поточної доби, противник тричі обстріляв наші позиції — в районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського. Поблизу останнього, на позиції оборонців України впало 10 ворожих мін калібру 82 мм. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення”, — повідомили у прес-центрі ООС.