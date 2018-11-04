ООС: боевики совершили 20 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. 3 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы (из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — ред.) Позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельске, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино. Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Огневого воздействия из минометов 82-го калибра получили защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП. Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки, что на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из очередных средств”.
По данным разведки, в течение суток, было уничтожено трое боевиков, еще трое — ранены.
“В текущие сутки, противник трижды обстрелял наши позиции — в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, — сообщили в пресс-центре ООС.