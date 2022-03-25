Оккупанты обстреляли пешеходный мост в Чернигове: движение по нему перекрыто
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Рашисты продолжают обстреливать гражданское население и инфраструктуру Украины. В Чернигове в результате артиллерийских обстрелов в аварийном состоянии пешеходный мост. Об этом информирует председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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Чаус отметил, что пешеходный мост, по которому бъет артиллерия врага, сейчас в аварийном состоянии и движение по нему закрыто: как пешее, так и автомобильное.
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“Сегодня никто не идет и не едет. Это плохая новость. Но хорошая новость в том, что у нас очень древние и мощные исторические корни. Вспомним только Антония Печерского, который вырыл пути из Чернигова, в том числе в Киев. Вспомним Древний Любеч, вспомним Чернигов, и я вас уверяю, что у нас тоже есть план. Мы над ним работаем”, - отметил Чаус.
Добавим
В лесах Черниговской области военные Вооруженных сил Украины уничтожили технику российских оккупантов.