Оккупанты обстреляли пешеходный мост в Чернигове: движение по нему перекрыто

Детали

Чаус отметил, что пешеходный мост, по которому бъет артиллерия врага, сейчас в аварийном состоянии и движение по нему закрыто: как пешее, так и автомобильное.

Цитата

“Сегодня никто не идет и не едет. Это плохая новость. Но хорошая новость в том, что у нас очень древние и мощные исторические корни. Вспомним только Антония Печерского, который вырыл пути из Чернигова, в том числе в Киев. Вспомним Древний Любеч, вспомним Чернигов, и я вас уверяю, что у нас тоже есть план. Мы над ним работаем”, - отметил Чаус.

Добавим

В лесах Черниговской области военные Вооруженных сил Украины уничтожили технику российских оккупантов.



