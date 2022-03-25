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Окупанти обстріляли пішохідний міст у Чернігові: рух по ньому перекрито

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Рашисти продовжують обстрілювати цивільне населення та інфраструктуру України. У Чернігові внаслідок артилерійських обстрілів в аварійному стані пішохідний міст. Про це інформує голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, пше УНН.

Окупанти обстріляли пішохідний міст у Чернігові: рух по ньому перекрито

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Чаус наголосив, що пішохідний міст, по якому гатить артилерія ворога, зараз в аварійному стані і рух по ньому закритий: як піший, так і автомобільний.

Цитата

“Сьогодні ніхто не йде і не їде. Це погана новина. Але гарна новина в тому, що у нас дуже давнє і потужне історичне коріння. Згадаємо тільки Антонія Печерського, який вирив шляхи з Чернігова, в тому числі до Києва. Згадаємо древній Любеч, згадаємо Чернігів, і я вас запевняю, що в нас теж є план. Ми над ним працюємо”, - зазначив Чаус.

Додамо

У лісах Чернігівської області військові Збройних сил України знищили техніку російських окупантів.

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