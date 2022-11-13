Оккупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую общины, есть раненые

Детали

Резниченко подчеркнул, что больше всего пострадал Никополь.

"В ночной город прилетели около 40 смертоносных снарядов", - сообщил он.

Ранены две женщины – 46 и 82 лет. Они доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести.

В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили.

От обстрела пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.

В Марганецкой общине людей не задело. Избиты частные дома.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.