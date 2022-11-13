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Оккупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую общины, есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Оккупанты направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую общины. Ранены две женщины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Детали

Резниченко подчеркнул, что больше всего пострадал Никополь.

"В ночной город прилетели около 40 смертоносных снарядов", - сообщил он.

Ранены две женщины – 46 и 82 лет. Они доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести.

В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили.

От обстрела пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.

В Марганецкой общине людей не задело. Избиты частные дома.

Напомним 

Российские оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.

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