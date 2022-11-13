Окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади, є поранені

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Резніченко наголосив, що найбільше постраждав Нікополь.

"У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів", - повідомив він.

Поранені двоє жінок - 46 та 82 років. Вони доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості.

У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач. Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

У Марганецькій громаді людей не зачепило. Побиті приватні будинки.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.