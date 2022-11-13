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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади, є поранені

Окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади, є поранені

Київ • УНН

 • 252683 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Окупанти скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Поранені двоє жінок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Деталі

Резніченко наголосив, що найбільше постраждав Нікополь.

"У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів", - повідомив він.

Поранені двоє жінок - 46 та 82 років. Вони доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості.

У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач. Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

У Марганецькій громаді людей не зачепило. Побиті приватні будинки.

Нагадаємо 

Російські окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Українські Національні Новини

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