Окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Окупанти скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Поранені двоє жінок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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Резніченко наголосив, що найбільше постраждав Нікополь.
"У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів", - повідомив він.
Поранені двоє жінок - 46 та 82 років. Вони доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості.
У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач. Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали.
Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.
У Марганецькій громаді людей не зачепило. Побиті приватні будинки.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.