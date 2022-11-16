Оккупанты обстреляли Никопольский район из "Градов" - ОК "Юг"

Детали

Противник продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и ведет активную оборону по всей линии столкновения, которая разграничена Днепром.

Цитата

"Ближе к полудню оккупанты из «Градов» ударили по Марганецкой общине, что в Никопольском районе. Повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, электросети. В результате атаки, пострадало гражданское лицо", — сообщает штаб.

Напомним

Вчера, 15 ноября, россияне выпустили на территорию Украины более 90 ракет. Средства противовоздушной обороны сбили 70.