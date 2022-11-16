Оккупанты обстреляли Никопольский район из "Градов" - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что за минувшие сутки оккупационная российская армия обстреляла Никопольский район из "Градов", передает УНН.
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Противник продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и ведет активную оборону по всей линии столкновения, которая разграничена Днепром.
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"Ближе к полудню оккупанты из «Градов» ударили по Марганецкой общине, что в Никопольском районе. Повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, электросети. В результате атаки, пострадало гражданское лицо", — сообщает штаб.
Напомним
Вчера, 15 ноября, россияне выпустили на территорию Украины более 90 ракет. Средства противовоздушной обороны сбили 70.