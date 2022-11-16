Окупанти обстріляли Нікопольський район з "Градів" — ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що за минулу добу окупаційна російська армія обстріляла Нікопольський районі з "Градів", передає УНН.
Деталі
Противник же продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та веде активну оборону по усій лінії зіткнення, яка розмежована Дніпром.
Цитата
"Ближче до опівдня окупанти з «Градів» вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, електромережі. Внаслідок атаки, постраждала цивільна особа", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Учора, 15 листопада, росіяни випустили на територію України понад 90 ракет. Засоби протиповітряної оборони збили 70.