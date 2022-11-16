Окупанти обстріляли Нікопольський район з "Градів" — ОК "Південь"

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Противник же продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та веде активну оборону по усій лінії зіткнення, яка розмежована Дніпром.

Цитата

"Ближче до опівдня окупанти з «Градів» вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, електромережі. Внаслідок атаки, постраждала цивільна особа", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Учора, 15 листопада, росіяни випустили на територію України понад 90 ракет. Засоби протиповітряної оборони збили 70.