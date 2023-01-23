Оккупанты обстреляли Никопольский район

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"Под огнем из российских “Градов” и “Ураганов” прошла эта ночь на Никопольщине... Россияне дважды обстреляли район. В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 вражеских снарядов. Люди целы", - отметил он.

На месте поражений работают представители ГСЧС — последствия еще выясняются, подчеркнул Резниченко.

Напомним

Российские войска в ночь на 22 января обстреляли Никопольский район. Россияне трижды за ночь обстреляли район из тяжелой артиллерии.