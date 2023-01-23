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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Окупанти обстріляли Нікопольський район

Київ • УНН

 • 780433 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Окупанти обстріляли Нікопольський район

Цитата

"Під вогнем з російських “Градів” та “Ураганів” пройшла ця ніч на Нікопольщині... Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Люди цілі", - зазначив він.

На місці уражень працюють представники ДСНС — наслідки ще з’ясовуються, наголосив Резніченко.

Нагадаємо 

Російські війська у ніч проти 22 січня обстріляли Нікопольський район. Росіяни тричі за ніч обстріляли район з важкої артилерії.

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