Окупанти обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Під вогнем з російських “Градів” та “Ураганів” пройшла ця ніч на Нікопольщині... Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Люди цілі", - зазначив він.
На місці уражень працюють представники ДСНС — наслідки ще з’ясовуються, наголосив Резніченко.
Нагадаємо
Російські війська у ніч проти 22 січня обстріляли Нікопольський район. Росіяни тричі за ніч обстріляли район з важкої артилерії.