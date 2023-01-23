Окупанти обстріляли Нікопольський район

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"Під вогнем з російських “Градів” та “Ураганів” пройшла ця ніч на Нікопольщині... Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Люди цілі", - зазначив він.

На місці уражень працюють представники ДСНС — наслідки ще з’ясовуються, наголосив Резніченко.

Нагадаємо

Російські війська у ніч проти 22 січня обстріляли Нікопольський район. Росіяни тричі за ніч обстріляли район з важкої артилерії.