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Оккупанты обстреляли Криворожский район, — председатель ДОР

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Председатель Днепропетровской областной рады Николай Лукашук сообщил об обстреле Криворожского района. За 1 августа оккупанты обстреляли три общины района. Об этом информирует УНН.

Детали

Днем враг несколько раз обстрелял территории Криворожского района.

Оккупанты ударили по Грушевской общине: в результате ракетных обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. После удара было временно приостановлено движение пригородных поездов, сейчас все восстановлено. Также поврежден электротрансформатор и электросеть.

Во вражеский огонь попало село Сергеевка. Там перебиты линии электроснабжения, как результат – населенный пункт без света.

Из РСЗО оккупационные войска также несколько раз обстреляли окрестности Зеленодольска. Попали по дачному кооперативу, повреждены дачные дома.

Широковская община – оккупанты ударили по приграничным территориям.

Во всех случаях люди не пострадали.

Напомним

На Харьковском направлении враг совершил артобстрелы 17 населенных пунктов.

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