Окупанти обстріляли Криворізький район, — голова ДОР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про обстріл Криворізького района. За 1 серпня окупанти обстріляли три громади району. Про це інформує УНН.
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Вдень ворог кілька разів обстріляв території Криворізького району.
Окупанти вдарили по Грушівській громаді: внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру. Після удару був тимчасово призупинений рух приміських потягів, нині все відновлено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу.
Під ворожий вогонь потрапило село Сергіївка. Там перебиті лінії електропостачання, як результат - населений пункт без світла.
З РСЗВ окупаційні війська також кілька разів обстріляли околиці Зеленодольська. Поцілили по дачному кооперативу, пошкоджені дачні будинки.
Широківська громада – окупанти вдарили по прикордонним територіям.
У всіх випадках люди не постраждали.
Нагадаємо
На Харківському напрямку ворог здійснив артобстріли 17 населених пунктів.