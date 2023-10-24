Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорскому району - глава МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Краматорский район в Донецкой области ракетами, сообщил во вторник министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
Российские оккупанты ночью атаковали территорию Украины, указал глава МВД.
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"Донецкая область: оккупанты обстреляли Краматорский район ракетами, предварительно - С-300. На территории сельхозпредприятия разрушено здание мастерской и повреждены 9 автомобилей", - написал министр в Telegram.
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В результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки ранения получили еще двое мирных жителей.