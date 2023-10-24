Окупанти завдали ракетний удар по Краматорському району - голова МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російські окупанти обстріляли Краматорський район у Донецькій області ракетами, повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
Російські окупанти вночі атакували територію України, вказав голова МВС.
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"Донецька область: окупанти обстріляли Краматорський район ракетами, попередньо - С-300. На території сільгосппідприємства зруйновано будівлю майстерні та пошкоджені 9 автомобілів", - написав міністр у Telegram.
Доповнення
Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області минулої доби поранення отримали ще двоє мирних жителів.