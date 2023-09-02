Оккупанты обстреляли Харьковскую область: один человек погиб и еще один травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Российские захватчики нанесли удары по четырем районам Харьковщины, в результате чего погиб один человек и еще один получил ранения. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"В результате обстрела с. Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный жилой дом, погиб 60-летний мужчина.
В г. Волчанск в результате артиллерийского обстрела получила ранения 73-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
Под обстрелами россиян из артиллерии, минометов и другого вооружения оказалось гражданское население Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
В с. Сеньково Купянского района из-за вражеских обстрелов горела трава и кустарники. В с. Глушковка Купянского района произошел лесной пожар на площади 2,5 га. Также лесной пожар в результате обстрелов произошел в с. Шийковка Изюмского района.
Дополнение
Также отмечается, что пиротехники ГСЧС за сутки обследовали более 5,6 га территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов.
Напомним
Российские войска 31 августа сбрасывали на Харьковскую область управляемые авиабомбы, ударили по центральному рынку и автовокзалу в Купянске, по области за сутки известно о двух раненых людях.