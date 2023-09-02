Оккупанты обстреляли Харьковскую область: один человек погиб и еще один травмирован

Цитата

"В результате обстрела с. Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный жилой дом, погиб 60-летний мужчина.

В г. Волчанск в результате артиллерийского обстрела получила ранения 73-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Детали

Под обстрелами россиян из артиллерии, минометов и другого вооружения оказалось гражданское население Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В с. Сеньково Купянского района из-за вражеских обстрелов горела трава и кустарники. В с. Глушковка Купянского района произошел лесной пожар на площади 2,5 га. Также лесной пожар в результате обстрелов произошел в с. Шийковка Изюмского района.

Дополнение

Также отмечается, что пиротехники ГСЧС за сутки обследовали более 5,6 га территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов.

Напомним

Российские войска 31 августа сбрасывали на Харьковскую область управляемые авиабомбы, ударили по центральному рынку и автовокзалу в Купянске, по области за сутки известно о двух раненых людях.