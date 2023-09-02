Окупанти обстріляли Харківщину: одна людина загинула та ще одна травмована

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"Унаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік.

У м. Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Під обстрілами росіян з артилерії, мінометів та іншого озброєння опинилось цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

У с. Сенькове Куп'янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники. У с. Глушківка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у с. Шийківка Ізюмського району.

Доповення

Також зазначається, що піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо

Російські війська 31 серпня скидали на Харківську область керовані авіабомби, вдарили по центральному ринку та автовокзалу у Куп'янську, по області за добу відомо про двох поранених людей.