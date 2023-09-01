Ворог скидає на Харківщину керовані авіабомби, у Куп'янську вдарив по автовокзалу та ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські війська 31 серпня скидали на Харківську область керовані авіабомби, вдарили по центральному ринку та автовокзалу у Куп'янську, по області за добу відомо про двох поранених людей, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Як повідомив голова ОВА, окупанти продовжують завдавати ударів по прикордонних районах Харківщини: Куп'янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівьский, Харківський.
"Протягом доби ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби та РСЗВ", - зазначив Синєгубов і перечислив наслідки:
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- О 09:30 у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми.
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- О 10:30 ворог із РСЗВ завдав ударів по центральній частині міста Куп'янськ - території автовокзалу, центрального ринку. Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній.
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- Близько 14:15 у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл (тип озброєння – КАБ), внаслідок якого пошкоджені 2 будинки.
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- О 15:08 у селі Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу КАБ-ами було пошкоджено 2 житлові будинки, отримав вибухову травму 49-річний чоловік.
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- О 17:55 у селі Западне Дворівчанської громади через обстріли окупантів горів житловий будинок. Постраждалих немає.
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Доповнення
Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по території Україні.