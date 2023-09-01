Враг сбрасывает на Харьковскую область управляемые авиабомбы, в Купянске ударил по автовокзалу и рынку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские войска 31 августа сбрасывали на Харьковскую область управляемые авиабомбы, ударили по центральному рынку и автовокзалу в Купянске, по области за сутки известно о двух раненых людях, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Как сообщил глава ОВА, оккупанты продолжают наносить удары по приграничным районам Харьковской области: Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский.
"В течение суток враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы и РСЗО", - отметил Синегубов и перечислил последствия:
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- В 09:30 в селе Чернещина Боровской громады произошел вражеский обстрел управляемыми авиабомбами. Повреждены здание, складские помещения и мастерская агрофирмы.
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- В 10:30 враг из РСЗО нанес удары по центральной части города Купянск - территории автовокзала, центрального рынка. Повреждены два жилых дома, админздания и нежилые помещения. Получил взрывную травму и осколочные ранения 61-летний мужчина, состояние среднее.
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- Около 14:15 в селе Чернещина Боровской громады произошел вражеский обстрел (тип вооружения – КАБ), в результате которого повреждены 2 дома.
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- В 15:08 в селе Копанки Боровской громады в результате обстрела КАБ-ами были повреждены 2 жилых дома, получил взрывную травму 49-летний мужчина.
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- В 17:55 в селе Западное Двуровчанской громады из-за обстрелов оккупантов горел жилой дом. Пострадавших нет.
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Дополнение
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