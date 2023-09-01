Враг сбрасывает на Харьковскую область управляемые авиабомбы, в Купянске ударил по автовокзалу и рынку

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские войска 31 августа сбрасывали на Харьковскую область управляемые авиабомбы, ударили по центральному рынку и автовокзалу в Купянске, по области за сутки известно о двух раненых людях, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.