Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: ранена женщина

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"В течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Есть разрушение частных домов, хозяйственных построек, произошли пожары. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе со взрывной травмой госпитализирована женщина 73 лет", – написал Синегубов.



Детали

По информации главы ОВА, в результате повреждений инфраструктуры без света было около 900 тысяч потребителей в Харькове и области. По состоянию на утро электроснабжение восстановлено для более 800 тысяч потребителей.

Сейчас без света остается часть жителей Изюмского и Богодуховского районов, а также около 3,5 тысячи абонентов Харькова.

Напомним

Вечером 15 ноября российские оккупанты нанесли по Харькову два ракетных удара, по Чугуевскому району – четыре.