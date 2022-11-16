Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: ранена женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьковский, Чугуевский и Купянский районы Харьковской области – со взрывной травмой госпитализировали 73-летнюю женщину. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"В течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Есть разрушение частных домов, хозяйственных построек, произошли пожары. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе со взрывной травмой госпитализирована женщина 73 лет", – написал Синегубов.
Детали
По информации главы ОВА, в результате повреждений инфраструктуры без света было около 900 тысяч потребителей в Харькове и области. По состоянию на утро электроснабжение восстановлено для более 800 тысяч потребителей.
Сейчас без света остается часть жителей Изюмского и Богодуховского районов, а также около 3,5 тысячи абонентов Харькова.
Напомним
Вечером 15 ноября российские оккупанты нанесли по Харькову два ракетных удара, по Чугуевскому району – четыре.