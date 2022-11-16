Окупанти обстріляли три райони Харківщини: поранено жінку

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"Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є руйнування приватних будинків, господарчих споруд, сталися пожежі. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 років", – написав Синєгубов.



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За інформацією голови ОВА, внаслідок пошкоджень інфраструктури без світла було близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області. Станом на ранок електропостачання відновлено для більше ніж 800 тисяч споживачів.

Наразі без світла залишається частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова.

Нагадаємо

Ввечері 15 листопада російські окупанти завдали по Харкову два ракетних удари, по Чугуївському району – чотири.