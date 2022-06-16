КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня, 16 июня, российские оккупанты обстреляли Глуховскую общину в Сумской области. Пострадала местная ферма: имущество и животные. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.