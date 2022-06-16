Оккупанты обстреляли Глуховскую общину в Сумской области: пострадала местная ферма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня, 16 июня, российские оккупанты обстреляли Глуховскую общину в Сумской области. Пострадала местная ферма: имущество и животные. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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“Сегодня днем рашисты обстреляли из артиллерии Глуховскую общину, 30 прилетов из реактивных систем залпового огня.
обстреляли поля и человеческие огороды. Сильно пострадала местная ферма: имущество и животные”, — отметил он.
Напомним
Оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую общину Сумской области.