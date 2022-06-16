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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли Глухівську громаду на Сумщині: постраждала місцева ферма

Окупанти обстріляли Глухівську громаду на Сумщині: постраждала місцева ферма

Київ • УНН

 • 92332 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні, 16 червня, російські окупанти обстріляли Глухівську громаду на Сумщині. Постраждала місцева ферма: майно і тварини. Про це у Telegram повідомив голова Сумької ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні вдень рашисти обстріляли з артилерії Глухівську громаду, 30 прильотів з реактивних систем залпового вогню.
Обстріляли поля і людські городи. Сильно постраждала місцева ферма: майно і тварини”, — зазначив він.

Нагадаємо

Окупанти з мінометів обстріляли Шалигінську громаду Сумщини.

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