Окупанти обстріляли Глухівську громаду на Сумщині: постраждала місцева ферма
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні, 16 червня, російські окупанти обстріляли Глухівську громаду на Сумщині. Постраждала місцева ферма: майно і тварини. Про це у Telegram повідомив голова Сумької ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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“Сьогодні вдень рашисти обстріляли з артилерії Глухівську громаду, 30 прильотів з реактивних систем залпового вогню.
Обстріляли поля і людські городи. Сильно постраждала місцева ферма: майно і тварини”, — зазначив він.
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